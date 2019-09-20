İnternete kavuşan köylüler davullu zurnalı kutlama yaptı

Öğrencilerimiz çok sıkıntı yaşadı: İnternete kavuşmayı davul zurna ile kutladıklarını dile getiren Demirci, "Tüm yetkililere teşekkür ederim. İnternet yokken özellikle öğrencilerimiz çok sıkıntı yaşadı. Ders notları indirmek için internet çekmiyordu." dedi.