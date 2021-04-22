İnternet üzerinden verdiği müzik dersleriyle 5 bin kişilik çocuk korosu oluşturdu

Baz, "Her hafta bir şarkı ve yeni notalar öğretiyoruz. Aynı zamanda enstrümanlar tanıtıyoruz. Bu şekilde uzaktan çocuklarımızın eline dokunmaya çalışıyoruz." dedi. Yönetim kurulundaki 9 öğretmen ile projeye dahil olan 1750 öğretmenin de emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Baz, "Pandemi de olsa uzaktan bir şeyler yapılabiliyor. Yani pes etmedik, pandemiye esir olmadık, moralimizi bozmadık." diye konuştu.