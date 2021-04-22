İnternet üzerinden verdiği müzik dersleriyle 5 bin kişilik çocuk korosu oluşturdu
Koronavirüs salgını sürecinde başlattığı "Türkiye Çocukları Korosu" projesiyle 5 bin öğrenci ile 1750 öğretmene çevrim içi müzik dersleri veren Muharrem Baz, salgın son bulduğunda öğrencileriyle halka açık konser vermeyi planlıyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde başlattığı "Türkiye Çocukları Korosu" projesi kapsamında çevrim içi müzik dersleri vermeye başlayan Muharrem Baz, 5 bin öğrencinin katılımıyla çocuk korosu oluşturdu. Ankara'da Necdet Seçkinöz Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Baz, öğrencilere müziği sevdirmek ve evde kaldıkları salgın günlerinde hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla "Türkiye Çocukları Korosu" isimli eTwinning projesini başlattı.
eTwinning portalı üzerinden Makedonya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye genelindeki 1750 öğretmene ulaşan Muharrem Baz, her öğretmenin kendi sınıfını projeye dahil etmesiyle 5 bin öğrenciyle çocuk korosu oluşturdu. Kendisine eşlik eden özel eğitim öğretmeni eşi Serya Baz ve profesyonel müzik eğitimi alan kızları Beste ile Ezgi Baz'ın da desteğiyle, öğrencilere çevrim içi müzik eğitimi veren Muharrem Baz, salgın son bulduğunda öğrencileriyle halka açık konser vermeyi amaçlıyor.
"Pandemiye esir olmadık"
Muharrem Baz, canlı yayınlarda, nota ve melodiler ile org, melodika, flüt gibi enstrümanlar çalmayı öğrettiğini ve ses açma, diyafram egzersizleri yaptırdığını söyledi. Enstrümanı olmayan çocuklar için projenin yönetim kurulundan fen bilgisi öğretmeni Mehmet Değirmenci'nin dijital piyano tasarladığını belirten Baz, bu sayede interneti olan her çocuğun enstrüman edinebildiğini ifade etti.
Baz, "Her hafta bir şarkı ve yeni notalar öğretiyoruz. Aynı zamanda enstrümanlar tanıtıyoruz. Bu şekilde uzaktan çocuklarımızın eline dokunmaya çalışıyoruz." dedi. Yönetim kurulundaki 9 öğretmen ile projeye dahil olan 1750 öğretmenin de emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Baz, "Pandemi de olsa uzaktan bir şeyler yapılabiliyor. Yani pes etmedik, pandemiye esir olmadık, moralimizi bozmadık." diye konuştu.