İnternet üzerinden satın alınan ilk şey ortaya çıktı!
İnternetin hayatımıza kattığı kolaylıkları anlatmakla bitiremeyiz. Bu kolaylıkların en başında ise online siparişler geliyor. İşte İnternetten satın alınan ilk şey...
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok işimizi internet üzerinden online olarak yapabiliyoruz. Bunların en başında ise internet üzerinden yapılan alışveriş geliyor. Peki sanal ortamda online olarak yapılan ilk alışveriş ne oldu?
İşte ödemesi de internet üzerinden yapılan tarihin ilk internet alışverişi...
İlk online ticaret, internetin öncüsü Arpanet’e kadar uzanıyor
Arpanet kabaca, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın bünyesinde geliştirilen ve bildiğimiz internetin öncüsü olarak kabul edilen veri iletim ağıydı. 1972 yılında, Arpanet ağına erişimi olan bir grup üniversite öğrencisi, iletişim ağını uyuşturucu ticareti yapmak için kullandı! Bu ticaret, bugünkü internet alışverişlerine oldukça andırıyordu. Ancak yine de bu yasa dışı ticaret, online alışverişin ilk örneği olarak kabul edilmiyor. Çünkü internet alışverişlerinin genel kurallarına uymuyor. Her şeyden önce bu alışveriş yasa dışı! Ayrıca 1972 yılındaki bu olayda ödeme internet üzerinden gerçekleşmemiş! Bu nedenle internetten satılan ilk ürün uyuşturucu değil. Yine de, internetten yapılan ilk ticaret anlaşmasına konu olan şeyin uyuşturucu olduğu söylenebilir.
1974 yılında ilk defa online pizza sipariş edildi
Donald Sherman isimli bir adam internet üzerinden üstelik konuşan bir bilgisayar sayesinde pizza sipariş etti! Ancak, bu ürün için de ödeme nakit olarak yapılmıştı. Dolayısıyla milyonlarca insanın internetten her gün sipariş ettiği pizza, internetten satılan ilk ürün olma unvanını bu nedenle kaçırmış oldu.