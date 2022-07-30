İnternet üzerinden satın alınan ilk şey ortaya çıktı!

İlk online ticaret, internetin öncüsü Arpanet’e kadar uzanıyor

Arpanet kabaca, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın bünyesinde geliştirilen ve bildiğimiz internetin öncüsü olarak kabul edilen veri iletim ağıydı. 1972 yılında, Arpanet ağına erişimi olan bir grup üniversite öğrencisi, iletişim ağını uyuşturucu ticareti yapmak için kullandı! Bu ticaret, bugünkü internet alışverişlerine oldukça andırıyordu. Ancak yine de bu yasa dışı ticaret, online alışverişin ilk örneği olarak kabul edilmiyor. Çünkü internet alışverişlerinin genel kurallarına uymuyor. Her şeyden önce bu alışveriş yasa dışı! Ayrıca 1972 yılındaki bu olayda ödeme internet üzerinden gerçekleşmemiş! Bu nedenle internetten satılan ilk ürün uyuşturucu değil. Yine de, internetten yapılan ilk ticaret anlaşmasına konu olan şeyin uyuşturucu olduğu söylenebilir.