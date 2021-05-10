İnsülin direnci nedir? İnsülin kaç olmalı?
İnsülin direnci; kanser, obezite, tansiyon, diyabet, felç, karaciğer yağlanması gibi pek çok ciddi hastalığa davetiye çıkarırken, kilo verememenin arkasında yatan önemli sağlık problemleri arasında yer alıyor.
İnsülin Direnci Nedir?
Aynı zamanda metabolik sendrom olarak bilinen insülin direnci, insan vücudunun kaslarında, yağında ve karaciğerde bulunan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki vermediği ve bu nedenle enerji için kandaki glukozu kullanamadığı durumdur. Pankreas, kanda artan glukoz seviyelerini telafi etmek ve hücrelerde oluşan direnci kırmak için sürekli daha fazla insülin üretir. Bu da zamanla kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur. Ortalamada her üç insandan birisini etkilediği görülen insülin direnci sendromu obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet gibi tıbbi sorunlara yol açabilir.
Kas, yağ ve karaciğer dokuları insülin direncinden en çok etkilenen dokulardır. İnsülin direnci riskini daha artıran faktörler arasında şunlar vardır:
Özellikle karın bölgesinde yağlanma şeklinde görülmesi,
Obezite,
Aktif olmayan yaşam tarzı,
Karbonhidrat ağırlıklı diyet,
Gestasyonel diyabet,
Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması hastalığı ve polikistik over sendromu gibi sağlık koşulları,
Ailede diyabet geçmişi,
Sigara içme,
Etnik köken,
İleri yaş, özellikle 45 yaş sonrası,
Cushing Sendromu ve akromegali gibi hormonal bozukluklar,
Steroidler, antipsikotikler ve HIV ilaçları gibi ilaçlar,
Uyku apnesi gibi uyku sorunları.
İnsülin direnci belirtileri:
Erkeklerde 95 cm ve kadınlarda 80 bel çevresi,
130/80 veya daha üstünde tansiyon değerleri,
100 mg / dL üzerinde bir açlık glukoz / şeker seviyesi
150 mg / dL üzerinde bir açlık trigliserit seviyesi
Erkeklerde 40 mg / dL, kadınlarda 50 mg / dL altında HDL kolesterol seviyesi
Ciltte lekelenmeler ve akantozis nigrikans adı verilen koyu, kadifemsi cilt lekeleri.
İnsülin Direnci Nasıl Tedavi Edilir ve Önlenir?
Günde en az 30 dakika ve haftada ortalama en az 5 gün tempolu yürüyüş gibi fiziksel aktivitelere girmek insülin direncini düşürmek için gerekli ve yararlıdır. Fiziksel egzersiz miktarını artırmak için hiç bir yaş geç değildir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak ve vermek önemlidir. Hangi kilo aralığının sağlıklı olduğunu ve hedeflenen kiloya nasıl ulaşılması gerektiğini öğrenmek isteyen bireylere hem doktorlar, hem beslenme uzmanları hem de sertifikalı gerçek antrenörler yardımcı olabilirler.