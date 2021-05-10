İnsülin direnci nedir? İnsülin kaç olmalı?

İnsülin Direnci Nasıl Tedavi Edilir ve Önlenir?

Günde en az 30 dakika ve haftada ortalama en az 5 gün tempolu yürüyüş gibi fiziksel aktivitelere girmek insülin direncini düşürmek için gerekli ve yararlıdır. Fiziksel egzersiz miktarını artırmak için hiç bir yaş geç değildir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak ve vermek önemlidir. Hangi kilo aralığının sağlıklı olduğunu ve hedeflenen kiloya nasıl ulaşılması gerektiğini öğrenmek isteyen bireylere hem doktorlar, hem beslenme uzmanları hem de sertifikalı gerçek antrenörler yardımcı olabilirler.