Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı! Listede Türkiye de var
En çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı. 50 ülkenin yer aldığı listede Türkiye'de bulunuyor.
Seyahat portalı Big Seven Travel, Instagram'da en çok fotoğraf çekebileceğiniz ülkelerini belirledi. Gezginlerin ve okuyucuların yardımıyla belirlenen listede Türkiye'de yer alıyor.
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Instagram'da paylaşılan fotoğraflarda en çok hangi lokasyonun etiketlendiğinin araştırılmasıyla ortaya en iyi fotoğraf çekilebileceğiniz 50 ülkelik bir liste ortaya çıktı.
İşte en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz 50 ülke...
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50- MISIR
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49- ÇEKYA
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