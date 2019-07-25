Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı! Listede Türkiye de var

Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı! Listede Türkiye de var

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı. 50 ülkenin yer aldığı listede Türkiye'de bulunuyor.

Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı! Listede Türkiye de var - Sayfa 1

Seyahat portalı Big Seven Travel, Instagram'da en çok fotoğraf çekebileceğiniz ülkelerini belirledi. Gezginlerin ve okuyucuların yardımıyla belirlenen listede Türkiye'de yer alıyor.

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Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı! Listede Türkiye de var - Sayfa 2

Instagram'da paylaşılan fotoğraflarda en çok hangi lokasyonun etiketlendiğinin araştırılmasıyla ortaya en iyi fotoğraf çekilebileceğiniz 50 ülkelik bir liste ortaya çıktı.

İşte en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz 50 ülke...

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Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı! Listede Türkiye de var - Sayfa 3

50- MISIR

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Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı! Listede Türkiye de var - Sayfa 4

49- ÇEKYA

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