Instagram'ın en popüler ülkeleri açıklandı! Listede Türkiye de var

Instagram'da paylaşılan fotoğraflarda en çok hangi lokasyonun etiketlendiğinin araştırılmasıyla ortaya en iyi fotoğraf çekilebileceğiniz 50 ülkelik bir liste ortaya çıktı.



İşte en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz 50 ülke...



