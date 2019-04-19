İnstagram'dan yeni bomba özellik Beğeni yarışcılarına kötü haber
Kullanıcılarının şifrelerini korumasız bir şekilde sunucularında 'yanlışlıkla' depoladıklarını açıklayarak çok büyük tepkilere neden olan İnstagram, yeni bir özellikle sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik gönderilerinin beğeni sayısıyla hava atan insanları üzecek cinsten..
Dünyanın en popüler sosyal paylaşım ptaformu İnstagram kullanıcılar arasında bir beğeni rekabeti oluşmasını istemediği için gizli beğeni sayısı özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile birlikte bir gönderinin ne kadar beğeni aldığını yalnızca gönderi sahibi görüntüleyebilecek. İşte bu bomba özelliğin detayları;
Bir tersine mühendislik uzmanı olan Jane Manchun Wong, Instagram’ın Android uygulaması içinde gizlenmiş olan prototip halindeki bir özelliği ortaya çıkardı. Buna göre yakın zamanda Instagram gönderilerinizi kaç kişinin beğendiği takipçilerinizden gizlenecek. Gönderilerinizin kaç beğeni aldığını yalnızca siz görebileceksiniz.
Dünyanın en büyük görsel içerik platformu olan Instagram, kullanıcılarının birbirleri ile bir ‘beğeni’ rekabeti içinde olmasını istemiyor. Şirket, bu konuya çözüm olarak bir gönderiye gelen beğeni sayısının herhangi bir kullanıcı tarafından görüntülenmesini engelleyecek. Böylece gönderiye kaç beğeni geldiğini yalnızca içerik sahibi görebilecek.
Instagram, insanların birbirleri ile fotoğraflarını paylaşıp iletişim kurabildikleri bir platform gibi dursa da düzenli Instagram kullanıcıları arasında bir ‘beğeni yarışı’ olduğu aşikar.