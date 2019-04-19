İnstagram'dan yeni bomba özellik Beğeni yarışcılarına kötü haber

Dünyanın en büyük görsel içerik platformu olan Instagram, kullanıcılarının birbirleri ile bir ‘beğeni’ rekabeti içinde olmasını istemiyor. Şirket, bu konuya çözüm olarak bir gönderiye gelen beğeni sayısının herhangi bir kullanıcı tarafından görüntülenmesini engelleyecek. Böylece gönderiye kaç beğeni geldiğini yalnızca içerik sahibi görebilecek.