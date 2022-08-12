Instagram'dan bomba özellik! Herkesin işine yarayacak
Sosyal medya platformları arasında lider konumda bulunan Instagram, yeni getireceği güncelleme ile kullanıcılarını heyecanlandırdı.
Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Yapılacak olan güncellemeye göre artık fotoğraf veya videolar anlık olarak değil, ileri tarihe dönük de paylaşabilecek. Örneğin çektiğiniz bir fotoğraf veya videoyu, gece yatarken tarih ve saatini ayarladığınızda, siz uyurken Instagram otomatik olarak kendisi paylaşabilecek.
Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir kısmının paylaşım planlaması için çeşitli uygulamalar kullandıkları biliniyor.
Paylaşımların ne zaman yapılacaklarının planlanmasında kullanılan bu uygulamalar, belirtilen gün ve saatlerde paylaşımları otomatik olarak yapmaları ile de biliniyorlar.
Pek çok uygulamanın ücretli olarak yaptığı paylaşım planlamanın sosyal medya kullanıcıları için ne kadar önemli olduğunu bilen Meta, Instagram için paylaşım planlama özelliğini geliştirmeye devam ediyor.