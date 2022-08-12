Instagram'dan bomba özellik! Herkesin işine yarayacak

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Yapılacak olan güncellemeye göre artık fotoğraf veya videolar anlık olarak değil, ileri tarihe dönük de paylaşabilecek. Örneğin çektiğiniz bir fotoğraf veya videoyu, gece yatarken tarih ve saatini ayarladığınızda, siz uyurken Instagram otomatik olarak kendisi paylaşabilecek.