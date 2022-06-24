Instagram'da yeni dönem başlıyor! Selfie zorunluluğu...
Sosyal medyada ve Instagram iki yeni özelliğini hayata geçirmek için test çalışmalarına başladığını duyurdu
En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram, 18 yaşından küçüklerin tespit edilebilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.
Gelen yeni özellik, Instagram kullanıcılarının yüzünü tarayarak kaç yaşında olduklarını tahmin edecek. Yapay zeka ile çalışacak olan bu uygulamanın test aşamasına geçildi.
Küçük yaşta sosyal medya kullanımının büyük tartışmalara yol açtığı dönemde gelen yeni kararla birlikte Instagram, kullanıcılardan yaş doğrulaması isteyecek. Şirket, bunu yapmak için video selfie çekme ve ‘sosyal kanıt’ yollarını denediğini duyurdu.
Şu anda Instagram, yalnızca gençler doğum tarihlerini 18 veya daha büyük olarak göstermek için düzenlemeye çalıştığında kullanıcılardan yaşlarını doğrulamalarını istemekte. Kullanıcılar, yaşlarını doğrulamak için çeşitli kimlik kartlarının resimlerini gönderiyor. Bugünden itibaren ABD'deki kullanıcılar iki ek seçeneğe sahip olacak; sosyal onay veya yapay zeka (AI) tahmini.