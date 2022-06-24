Instagram'da yeni dönem başlıyor! Selfie zorunluluğu...

Şu anda Instagram, yalnızca gençler doğum tarihlerini 18 veya daha büyük olarak göstermek için düzenlemeye çalıştığında kullanıcılardan yaşlarını doğrulamalarını istemekte. Kullanıcılar, yaşlarını doğrulamak için çeşitli kimlik kartlarının resimlerini gönderiyor. Bugünden itibaren ABD'deki kullanıcılar iki ek seçeneğe sahip olacak; sosyal onay veya yapay zeka (AI) tahmini.