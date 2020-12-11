Instagram'da sadece fotoğraf paylaşma dönemi bitiyor! Tüm dünyada kullanıma girdi
WhatsApp'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan Instagram, TikTok ve diğer rakipleriyle rekabet etmek için yeni özellikleri devreye sokmaya devam ediyor. Reels bölümünün daha fazla kullanılmasını isteyen Instagram yönetimi yeni bir özellik getirdi.
Sosyal medya uygulaması Instagram yeniliklere doymuyor. Popüler platforma farklı özellikler ekleniyor. Bilindiği üzere Instagram, TikTok'a rakip olarak çıkardığı Reels'e bir hayli yatırım yapıyor.
Reels'in daha fazla kullanılması için yenilikler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylar içinde bir ara Keşfet ve Reels'in yeri değişmişti. Bu durum kullanıcılardan tepki görmüştü.
Instagram bugün Reels üzerinden yeni özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu açıkladı.
Birçok marka Reels'da alışveriş özelliğini kullanmaya başlarken, Instagram'ın shop hesabı da yeni marka ve küçük işletmelerin alışveriş yapılabilen Reels videolarını paylaştı.