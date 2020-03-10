Instagram'da 'çıplak cinsellik' filtresine takılan Birce Akalay inadına yine paylaştı

Güzel oyuncu Birce Akalay, son derece masum bir kare tercih etmiş olmasına rağmen kendisine uygulanan bu yasağa anlam veremezken tepkisini ‘Teşekkürler Instagram’ satırları ve alkış emojileri ile gösterdi. Akalay’ın paylaşımının ‘çıplaklık ve cinsellik kuralları’ gereği kaldırılmasına anlamlandıramayan ve tepki gösteren isimler arasına oyuncunun ünlü arkadaşları da bulundu.