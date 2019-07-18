Instagram yeni özelliğini duyurdu! Kullanıcılar isyan etti
Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla radikal bir değişikliğe gidiyor. Bazı ülkelerde test edilmeye başlayan özelliğe kullanıcılar isyan etti.
Instagram yetkilileri bugün yaptığı açıklamayla kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmaları ve beğeni sayısına takılmaması için beğeni sayısını gizlemeye başladıklarını belirtti. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu uygulamayı #instagramDELETE etiketi ile beğenmediklerini dile getiriyor.
Instagram, kullanıcılar üzerindeki ‘baskıyı azaltmak için’ aralarında Avustralya ve Japonya’nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda ‘beğeni’ sayısını deneme amaçlı gizlemeye başladı.
Twitter bazı kullanıcılar bu özelliği beğenirken bazıları ise #InstagramDELETE etiketi ile beğenmediğini dile getiriyor.
Kullanıcılar, ‘diğerleri’ ifadesine bakar paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek. Sosyal medyanın özellikle gençler arasında özgüven kaybı ve ‘yetersiz oldukları’ hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor.