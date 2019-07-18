Instagram yeni özelliğini duyurdu! Kullanıcılar isyan etti

Instagram yetkilileri bugün yaptığı açıklamayla kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmaları ve beğeni sayısına takılmaması için beğeni sayısını gizlemeye başladıklarını belirtti. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu uygulamayı #instagramDELETE etiketi ile beğenmediklerini dile getiriyor.