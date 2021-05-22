Instagram paylaşımıyla alay konusu olan Seren Serengil yine ayarı kaçırdı
Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu. Takipçileri fark edince yorum yağdırdı.
Son zamanlarda sevgilisi Mustafa Tohman ile beraber Maldivler'de tatilde olan Seren Serengil, aktif kullandığı sosyal medyasını da ihmal etmiyor. Sıklıkla tatiline dair paylaşımlar yapan Serengil, son paylaşımlarıyla ise dillere düştü.
Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen 50 yaşındaki Seren Serengil, Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle sosyal medyada alay konusu haline geldi.
Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Serengil, mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları, Serengil'in üzerindeki salıncağın ipinin bacağına girdiğini belirterek, photoshop işleminin başarısız olduğunu söyledi.