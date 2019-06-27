İnstagram keşfet sayfasına da reklam ekleyeceğini duyurdu
Sosyal medya platformları arasında en çok kullanılan uygulamalardan olan İnstagram artık keşfet sayfasına da reklam koyacağını duyurdu.
Sosyal medya platformu Instagram, yakında kullanıcıların etkileşimlerine göre şekillenen keşfet sayfasına da reklam ekleneceğini açıkladı. Reklamlar, sayfanın ön izlemesinde değil de kişi sayfadaki gönderilerin birine tıkladıktan sonra görünmeye başlayacak.
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Ayrıca reklamlar, resim ve videolardan oluşacak. IGTV’ye gelen reklamlar ise bugün yayınlanmaya başlayacak.
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İşletmenin ürün pazarlama yöneticisi Susan Buckner Rose, The Verge ile olan bir röportajında “Keşfet sayfası, insanların farklı şeyleri görmek için kullandığı bir yer.
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Bu nedenle yeni reklamların sayfaya gelmesi çok heyecan verici” şeklinde bir açıklama yaptı. Rose, insanların reklamlara en çok ilgi göstereceği yerin keşfet sayfası olduğunu söylüyor.
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