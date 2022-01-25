Instagram kar fotoğraflarıyla doldu taştı Alişan'ın içi kardeşi Selçuk Tektaş'a yanıyor!

2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Karlı havaları artık sevmediğini söyleyen şarkıcı, "Sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor" dedi.