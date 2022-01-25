Instagram kar fotoğraflarıyla doldu taştı Alişan'ın içi kardeşi Selçuk Tektaş'a yanıyor!
Kar yağışının ardından birbirinden güzel kar fotoğrafları paylaşıldı ancak şarkıcı Alişan'ın yüreği vefat eden kardeşi Selçuk için yanıyor... İşte Alişan'ın ağlatan paylaşımı...
2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Karlı havaları artık sevmediğini söyleyen şarkıcı, "Sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor" dedi.
Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz sene temmuz ayında hastanede koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkıldı. Yaşadığı bu acıyı atlatamayan Alişan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürek yaktı.
Alişan, yayınladığı kar fotoğrafı ile içini döktü
Soğuk havanın tüm Türkiye'yi etkisi altına almasıyla her yer beyaza büründü. Kar sevenler, bu durumun tadını çıkardı. Ünlü isimler de kar paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak Alişan'ın paylaşımı herkesi üzdü. Koronavirüs sebebiyle kardeşini kaybeden Alişan, yayınladığı kare ile içini döktü.
Bahçesindeki karları paylaşan şarkıcı, vefat eden kardeşini anmayı ihmal etmedi.