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Instagram heyecanla beklenen güncellemesinde geri adım attı

Instagram heyecanla beklenen güncellemesinde geri adım attı

Sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz günlerde TikTok benzeri bir özelliği ile ilgili güncelleme yapacağını duyurmuştu. Instagram söz konusu güncellemeden vazgeçti.

Instagram heyecanla beklenen güncellemesinde geri adım attı

Sosyal medya platformlarının lideri Instagram, bir diğer video paylaşım platformu olan TikTok'la rekabeti kızıştıracak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu. Ancak kullanıcıların olumsuz geri dönüşleri sonrası Instagram söz konusu güncellemeden vazgeçti. 

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Instagram heyecanla beklenen güncellemesinde geri adım attı

Bilindiği gibi TikTok'ta kısa videolar paylaşılarak gelir elde ediliyor.  Ancak TikTok, internet kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından sevilmeyen bir platform olarak biliniyor.

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Instagram heyecanla beklenen güncellemesinde geri adım attı

Instagram CEO’su Adam Mosseri verdiği demeçte, “Kesinlikle büyük bir geri adım atıp yeniden bir araya gelmemiz gerekiyor” dedi.

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Instagram heyecanla beklenen güncellemesinde geri adım attı

Instagram’ın geri adımı aslında geçici bir çözüm. Mosseri, özelliklerin yeniden planlandığını söylüyor. Şimdilik, sosyal medya platformu, uygulamanın tam ekran test sürümünü aşamalı olarak kaldırıyor ve önerilen gönderi ve hesapların sayısını geçici olarak azaltıyor.

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