Instagram fenomeni Mika Can Raun estetik operasyon geçirdi Mika Raun kimdir işte son hali
Sosyal medya da Mika Can Raun ismiyle tanınan fenomen bir dizi estetik operasyon geçirerek bambaşka birine dönüştü. Mika Raun'un değişimi Instagram'daki takipçilerini şoke etti! İşte Mika Raun'un son hali...
Instagram'da Mika Can Raun ismiyle hesap açan, konuşma tarzı ve hareketleriyle kısa sürede çok sayıda takipçi edinen fenomen, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı "Halıyla bile evlenebilirim" yorumuyla günlerce konuşulan sosyal medya fenomeni Mika Raun, dudak, alın, çene ve burun operasyonları yaptırdı. Fenomenin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
Çektiği eğlenceli videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetikle bambaşka biri oldu.
Armağan Çağlayan'ın programında "İnsanlar beni niye izliyor anlamıyorum. Ben bir halıyla bile evlenebilirim" diyen Mika Raun, bu sefer de değişimiyle adından söz ettirdi.
Dudak, alın, çene ve burun operasyonları geçiren Raun'un eski halinden eser kalmadı.