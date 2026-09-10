Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı
Sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanan “80’ler” akımı kısa sürede viral olurken, Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray da modaya kayıtsız kalmadı. Ancak Şoray yapay zeka ile değil, gerçek bir fotoğraf ile bu akıma katılarak sosyal medyayı yıktı geçti. Ünlü sanatçı için “Akımın gerçek sahibi” ve “Sultan son noktayı koydu” yorumları yapıldı.
Sosyal medyada zaman zaman milyonlarca kullanıcının katıldığı yeni akımlar ortaya çıkıyor. Son günlerde Instagram’da hızla yayılan yapay zeka destekli “80’ler” akımı da bunlardan biri oldu.
Kullanıcılar, günümüzde çekilmiş fotoğraflarını yapay zekâ yardımıyla 1980’li yılların estetiğine uyarlayarak nostaljik görüntüler elde ediyor.
KABARIK SAÇLAR, VATKALI CEKETLER, ANALOG DOKU
Akımda özellikle kabarık saçlar, vatkalı ceketler, dönemin makyaj anlayışı ve analog fotoğraf dokusu ön plana çıkıyor.
Bazı kullanıcılar yalnızca kendi fotoğraflarını 80’li yıllara taşırken, bazıları ise sevgilisi ya da ailesiyle birlikte çekilmiş karelerini nostaljik bir görünüme dönüştürüyor.
Sıradan bir filtreden daha fazlasını sunan yapay zekâ akımı, kısa sürede Instagram hikâyelerinin de en çok paylaşılan içeriklerinden biri haline geldi.
SULTAN DA AKIMA KATILDI
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Türkan Şoray da sosyal medyada viral olan 80’ler akımına katıldı.
Şoray’ın yapay zekâ ile 80’li yılların tarzına uyarlanan pozu, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
“AKIMIN GERÇEK SAHİBİ”
Türkan Şoray’ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Takipçileri ünlü sanatçı için “Akımın gerçek sahibi”, “Sultan son noktayı koydu” ve “Her çağın ötesinde” gibi yorumlarda bulundu.