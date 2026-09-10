Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı

Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı

Sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanan “80’ler” akımı kısa sürede viral olurken, Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray da modaya kayıtsız kalmadı. Ancak Şoray yapay zeka ile değil, gerçek bir fotoğraf ile bu akıma katılarak sosyal medyayı yıktı geçti. Ünlü sanatçı için “Akımın gerçek sahibi” ve “Sultan son noktayı koydu” yorumları yapıldı.

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Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı - Resim: 1

Sosyal medyada zaman zaman milyonlarca kullanıcının katıldığı yeni akımlar ortaya çıkıyor. Son günlerde Instagram’da hızla yayılan yapay zeka destekli “80’ler” akımı da bunlardan biri oldu.

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Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı - Resim: 2

Kullanıcılar, günümüzde çekilmiş fotoğraflarını yapay zekâ yardımıyla 1980’li yılların estetiğine uyarlayarak nostaljik görüntüler elde ediyor.

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Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı - Resim: 3

KABARIK SAÇLAR, VATKALI CEKETLER, ANALOG DOKU

Akımda özellikle kabarık saçlar, vatkalı ceketler, dönemin makyaj anlayışı ve analog fotoğraf dokusu ön plana çıkıyor.

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Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı - Resim: 4

Bazı kullanıcılar yalnızca kendi fotoğraflarını 80’li yıllara taşırken, bazıları ise sevgilisi ya da ailesiyle birlikte çekilmiş karelerini nostaljik bir görünüme dönüştürüyor.

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Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı - Resim: 5

Sıradan bir filtreden daha fazlasını sunan yapay zekâ akımı, kısa sürede Instagram hikâyelerinin de en çok paylaşılan içeriklerinden biri haline geldi.

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Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı - Resim: 6

SULTAN DA AKIMA KATILDI

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Türkan Şoray da sosyal medyada viral olan 80’ler akımına katıldı.

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Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı - Resim: 7

Şoray’ın yapay zekâ ile 80’li yılların tarzına uyarlanan pozu, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Instagram akımına katılan katılana! Türkan Şoray paylaştı sanal medyayı salladı - Resim: 8

“AKIMIN GERÇEK SAHİBİ”

Türkan Şoray’ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri ünlü sanatçı için “Akımın gerçek sahibi”, “Sultan son noktayı koydu” ve “Her çağın ötesinde” gibi yorumlarda bulundu.

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Türkan Şoray 80'ler akımı