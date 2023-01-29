İnsansız kara aracı sahada! Türkiye'nin "ağır abisi" Kapgan ilk kez ateş etti

"Kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, İHA'larda edinilen tecrübe ve dünya çapındaki başarıyı diğer insansız sistemlerde de edinmekte kararlı olduklarını söyledi.

İnsansız kara araçlarında birçok Türk savunma sanayisi şirketinin gerçekten başarılı çalışmalara imza attıklarına işaret eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin hizmetinde kullanılırken, bazılarına da yeni kabiliyetler kazandırma çalışmaları sürüyor. İnsansız kara araçlarımız bir yandan yeni silahlarını kuşanmaya da devam ediyor. 12,7 milimetre ağır makineli tüfekle ilk atış testlerini başarıyla geçen Kapgan İnsansız Kara Aracı'mız da sahada görev yapan kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor. Projede emeği geçen bütün firmalarımızı tebrik ediyor, bu alanda daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum."