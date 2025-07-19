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İnsansız cankurtaran tatilcilere güven veriyor...

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İnsansız cankurtaran tatilcilere güven veriyor...

Antalya'da insansız cankurtaran robotu, yaz sezonunda plajlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

İnsansız cankurtaran tatilcilere güven veriyor... - Resim: 1

Cankurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen robot, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor ve boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor. 

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İnsansız cankurtaran tatilcilere güven veriyor... - Resim: 2

DONANIMLI BİR ROBOT

Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.

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İnsansız cankurtaran tatilcilere güven veriyor... - Resim: 3

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Sahili'nde sık sık denize giren Ahmet Kalkavan, cankurtaran robot sayesinde güvenli bir şekilde denize girdiklerini söyledi.

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İnsansız cankurtaran tatilcilere güven veriyor... - Resim: 4

Zaman zaman insanların denizde hayati tehlike yaşadığını dile getiren Kalkavan, "Geçtiğimiz günlerde bir genç boğulma tehlikesi yaşadı. 

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