İnsansız cankurtaran tatilcilere güven veriyor...
Antalya'da insansız cankurtaran robotu, yaz sezonunda plajlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.
Cankurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen robot, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor ve boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor.
DONANIMLI BİR ROBOT
Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Sahili'nde sık sık denize giren Ahmet Kalkavan, cankurtaran robot sayesinde güvenli bir şekilde denize girdiklerini söyledi.
Zaman zaman insanların denizde hayati tehlike yaşadığını dile getiren Kalkavan, "Geçtiğimiz günlerde bir genç boğulma tehlikesi yaşadı.