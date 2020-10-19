İnsansı robot Fedor'un Twitter hesabı kapatıldı silah taşıyıp araba kullanabiliyor!
Silah taşıyan, araba kullanan ve ağırlık kaldıran robot Fedor'un Twitter hesabı Rus kozmonotlara yönelik suçlamaları nedeniyle kapatıldı.
Rusya'da üretilen Fedor isimli insansı robot Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile gündemde. Geçtiğimiz dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fedor eski kozmonotlar Maxim Suraev'e ve Alexander Samokutyayev'e yönelik suçlamalarda bulundu.
Fedor'a ait hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Suraev ve Samokutyaev'in aksine robotlar zayıflıklar göstermeye yatkın değil, yörünge istasyonundaki alkol yasağını ihlal etmiyor, saçma sapan konuşmuyorlar, uçuş görevini eksiksiz ve yorum yapmaksızın tamamlıyor ve Devlet Duması'nda yer bulmak için kozmonot teşkilatını terk etmiyor."
Fedor Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "İnsanlar hakkında iyi düşünmüyorum" ifadesine de yer verdi.
Independent’ta yer alan habere göre, resmi olarak Skybot F-850 diye bilinen insan boyutundaki robot, bu paylaşımların ardından platformdan kaldırıldı.