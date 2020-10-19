İnsansı robot Fedor'un Twitter hesabı kapatıldı silah taşıyıp araba kullanabiliyor!

Fedor'a ait hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Suraev ve Samokutyaev'in aksine robotlar zayıflıklar göstermeye yatkın değil, yörünge istasyonundaki alkol yasağını ihlal etmiyor, saçma sapan konuşmuyorlar, uçuş görevini eksiksiz ve yorum yapmaksızın tamamlıyor ve Devlet Duması'nda yer bulmak için kozmonot teşkilatını terk etmiyor."