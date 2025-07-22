İnsanlık utandı! Hain İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenleri ve çadırları vurdu: 21 kişi öldü

Yakıt ihtiyacına vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye günde yalnızca 2 tanker yakıt ulaştırılmasına izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'ye günde sadece iki tanker yakıt giriyor, yakıt seviyeleri hala çok düşük ve su hizmetleri de dahil olmak üzere kritik hizmetler kesintiye uğrama riski altında." ifadesi kullanıldı.

Deniz suyu arıtım tesisi ve hastanelerdeki jeneratörler için de yakıtın kullandığı Gazze'de, "yakıt olmadan insanlara suyun ulaştırılamayacağı" vurgulandı.