İnsanlık utandı! Hain İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenleri ve çadırları vurdu: 21 kişi öldü
İsrail'in Gazze’de yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7, aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu ise 14 kişi yaşamını yitirdi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in açlık, susuzluk ve insani felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde hedefinde insani yardım bekleyenler vardı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, "Gazze'de yaz sıcağı, suyun daha da kıt olduğu anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İsrail'in saldırıları ve Filistinlileri zorla yerinden eden "sürgün emirleri" nedeniyle su kuyularına ulaşımın zor olduğu vurgulandı.
Yakıt ihtiyacına vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye günde yalnızca 2 tanker yakıt ulaştırılmasına izin verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Gazze'ye günde sadece iki tanker yakıt giriyor, yakıt seviyeleri hala çok düşük ve su hizmetleri de dahil olmak üzere kritik hizmetler kesintiye uğrama riski altında." ifadesi kullanıldı.
Deniz suyu arıtım tesisi ve hastanelerdeki jeneratörler için de yakıtın kullandığı Gazze'de, "yakıt olmadan insanlara suyun ulaştırılamayacağı" vurgulandı.