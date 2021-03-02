İnsanlık tarihini aydınlatacak 'küçük ayak'ta flaş gelişme! Yürüyebiliyor ama...

İnsanlık tarihinin en önemli buluntularından biri olan “küçük ayak” bilim dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Güney Afrika’da 3.67 milyon yıl önce yaşadığına inanılan ve insanların öncüsü olarak da bilinen iskelet ve kemik parçalarındaki ayak kemiklerinin çok küçük olması sebebiyle “küçük ayak” lakabı takılan bu ilk insan ile ilgili İngiltere’de hummalı bir çalışma devam ediyor.