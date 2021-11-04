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İnsanlık dramı! 10 yaşındaki kız ailesinin 2 bin 200 dolar borcu için satıldı

İnsanlık dramı! 10 yaşındaki kız ailesinin 2 bin 200 dolar borcu için satıldı

AFGANİSTAN’da yaşanan maddi sorunlar, insani felaketleri de beraberinde getirdi. 9 yaşındaki kızın 55 yaşındaki adama satılmasının ardından şimdi de 10 yaşındaki kız, ailesinin 2 bin 200 dolar borcu olan adama satıldı. Küçük kız, "beni o adama verirseniz kendimi öldürürüm" dedi.

İnsanlık dramı! 10 yaşındaki kız ailesinin 2 bin 200 dolar borcu için satıldı

Afganistan’da yaşanan maddi sorunlar, insani felaketleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki Parwana’nın 55 yaşındaki bir adama satılmasının ardından şimdi de 10 yaşındaki Magul adlı kızın, ailesinin borçları karşılığında bir adama satıldığı ortaya çıktı. Baba İbrahim, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Ona kızlarımı vermesem de o alacak" derken 10 yaşındaki Magul, "Onu gerçekten istemiyorum. Beni gönderirlerse kendimi öldürürüm" diye konuştu.

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İnsanlık dramı! 10 yaşındaki kız ailesinin 2 bin 200 dolar borcu için satıldı

Afganistan’da geçtiğimiz günlerde ailesinin yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle babası tarafından 55 yaşındaki bir adama satılan 9 yaşındaki Parwana’nın ardından, ülkenin çeşitli yerlerinden istemedikleri halde satılan kız çocuklarının haberleri gelmeye devam ediyor.

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İnsanlık dramı! 10 yaşındaki kız ailesinin 2 bin 200 dolar borcu için satıldı

Parwana’nın satıldığı Badgis'in komşu şehri Ghor'da yaşayan ve benzer kaderi paylaşan 10 yaşındaki Magul isimli kızın ailesinin borçlarını ödemek için 70 yaşındaki bir adama satılmaya hazırlanırken her gün ağladığı görüntüler paylaşıldı.

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İnsanlık dramı! 10 yaşındaki kız ailesinin 2 bin 200 dolar borcu için satıldı

Magul’un ailesinin komşu köyden bir tanıdıklarından 200 bin Afgani (2 bin 200 dolar) borç aldığı öğrenilirken, ailenin çalışan bireyi ve ve birikimleri olmadığı için çaresizlik yaşadığı belirtildi.

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