İnsanlık dramı! 10 yaşındaki kız ailesinin 2 bin 200 dolar borcu için satıldı

Afganistan’da yaşanan maddi sorunlar, insani felaketleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki Parwana’nın 55 yaşındaki bir adama satılmasının ardından şimdi de 10 yaşındaki Magul adlı kızın, ailesinin borçları karşılığında bir adama satıldığı ortaya çıktı. Baba İbrahim, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Ona kızlarımı vermesem de o alacak" derken 10 yaşındaki Magul, "Onu gerçekten istemiyorum. Beni gönderirlerse kendimi öldürürüm" diye konuştu.