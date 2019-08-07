İnsanların ilginç beslenme alışkanlığı! Köpek etini pişirerek tüketiyorlarmış
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü’nde yapılan araştırmalar sonucunda insanoğlunun köpek eti tükettiği ortaya çıktı. 4 bin 500 sene önce köpek etleri pişirilerek ve kaynatılarak tüketiliyormuş.
Seyitgazi bölgesinde yapılan Küllüoba Höyüğü kazısı, 1996 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Prof. Dr. Turan Efe tarafından başlatılmıştı. Kazı alanında binlerce yıllık çok sayıda tarihi bulgu ortaya çıktı.
Kazı ekibi tarafından gerçekleşen titiz çalışmalar neticesinde Anadolu'nun popülasyon tarihi gün yüzüne çıkıyor. Bu kapsamda araştırmalara devam eden Batman Üniversitesi’nde görevli Arkeoozolog Dr. Can Yummi Gündem, yaklaşık 4 bin 500 sene önce kazının yapıldığı bölgede yaşayan insanların köpek eti tükettiğini söyledi.
Gündem, "Günümüzden 4 bin - 4 bin 500 sene evvel bu yerleşim yerinde köpekler tüketilmiş. Köpeklerin tüketildiğini nereden biliyoruz? Kemiklerin üzerindeki kesik izlerine bakıyoruz. Çünkü eti sıyırırken kemiklerin üzerinde izler bırakıyorlar. Buradan yola çıkarak köpek eti tüketildiğini söyleyebiliyoruz" diye konuştu.
Köpek etlerinden 2 farklı pişirme yöntemiyle beslenildiğini aktaran Gündem, "Bu arada kemiklerin üzerinde yanık izleri de var. Kemiklerin üzerindeki izlerden yola çıkarak bir kısmı ateş üzerinde mangal tarzı diyelim bazıları da çanak, çömlek içerisinde kaynatılarak tüketilmiş." dedi.