'İnsanlar köle olmuş' Madonna sosyal medyaya isyan etti

"İnsanlar birbirlerinin beğenilerini ve onayını kazanmak için köle olmuş. Madonna daha önce yaptığı bir açıklamada ise çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu dile getirmiş, "Onlarla ilişkimi gerçekten bitirdi. Teknoloji hayatlarının o kadar büyük bir parçası oldu" ifadelerini kullanmıştı.