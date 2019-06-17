'İnsanlar köle olmuş' Madonna sosyal medyaya isyan etti
İsrail'de Eurovision'a katılmasıyla olay olan dünyaca ünlü yıldız Madonna, sosyal medya hakkında konuştu.
Dünyaca ünlü yıldız Madonna, son çıkardığı Madame X albümünün ardından The Sun gazetesine konuştu. Madonna, sosyal medyaya isyan etti. Instagram hesabında 13.8 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçı şöyle konuştu: “O platform kötü hissetmek için yaratılmış. Kendinizi, sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsunuz."
"İnsanlar birbirlerinin beğenilerini ve onayını kazanmak için köle olmuş. Madonna daha önce yaptığı bir açıklamada ise çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu dile getirmiş, "Onlarla ilişkimi gerçekten bitirdi. Teknoloji hayatlarının o kadar büyük bir parçası oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Dünyaca ünlü yıldız, en son İsrail'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne almıştı. Ünlü şarkıcı Madonna'nın dansçılarından birisi, üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıkmıştı.
İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu üyeleri de Filistin bayraklı atkı açarak zafer işareti yaptı. Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirmişti.