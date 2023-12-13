İnsanlar bu arabanın önüne atlıyor! Yarış oyunundaki aracın aynısını sokakta görenler şaşırıyor
2005 yılında çıkan dünyaca ünlü bir yarış oyunun hikâyesinin başrolünün kullandığı otomobilin bir benzerini kullanan Eskişehirli Melih Er, çevresinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Eskişehir’de yaşayan Melih Er'in 3 ay önce aldığı Alman markası otomobil insanların oldukça dikkatini çekiyor.
Modifiyeli ve çift renge sahip olan aracın en büyük özelliği ise 2005 yılında çıkan ve dünya genelinde çokça kullanıcının oynadığı bir oyunun hikâyesinin başrolünün kullandığı otomobile birebir benzemesi.
Özellikle oyuna aşina olan vatandaşlar aracın yanında fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor. Aracının video ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Er, trafikte ve sanal ortamda binlerce olumlu tepki alıyor.
Aracı hakkında konuşan Melih Er, “Bunu bir kaç ay önce aldım ben. Daha öncesinde çok sevdiğim Rıdvan abi vardı. Yani başlangıçta o başlamış inşallah devamında biz getireceğiz arabanın tamamlanması için. Şu an proje halinde. Yani normal şartlarda oyunun en güçlü arabası olan bir araba bu şu anda. Ama hani Türkiye şartlarında bir yandan da ben konfor olsun diye tam aynısı olmasa da benzerini göz aşinalığı olacak şekilde gözüme nasıl yakışırsa o şekilde olmasını planlıyoruz. Aracın dış görünüşü, dodikler hani ön tampon şu anda benzemiyor da yaptırılacak şu anda o da proje aşamasında. Hani görüşmeler devam ediyor hepsiyle. Dodikler olsun, 6 santimlik spacerlar var, 19 inçlik jantlar var. Yani geri kalan renk olaraktan zaten gri mavi olaraktan aynısı şu anda” dedi.