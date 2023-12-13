İnsanlar bu arabanın önüne atlıyor! Yarış oyunundaki aracın aynısını sokakta görenler şaşırıyor

Aracı hakkında konuşan Melih Er, “Bunu bir kaç ay önce aldım ben. Daha öncesinde çok sevdiğim Rıdvan abi vardı. Yani başlangıçta o başlamış inşallah devamında biz getireceğiz arabanın tamamlanması için. Şu an proje halinde. Yani normal şartlarda oyunun en güçlü arabası olan bir araba bu şu anda. Ama hani Türkiye şartlarında bir yandan da ben konfor olsun diye tam aynısı olmasa da benzerini göz aşinalığı olacak şekilde gözüme nasıl yakışırsa o şekilde olmasını planlıyoruz. Aracın dış görünüşü, dodikler hani ön tampon şu anda benzemiyor da yaptırılacak şu anda o da proje aşamasında. Hani görüşmeler devam ediyor hepsiyle. Dodikler olsun, 6 santimlik spacerlar var, 19 inçlik jantlar var. Yani geri kalan renk olaraktan zaten gri mavi olaraktan aynısı şu anda” dedi.