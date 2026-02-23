İnsani yardım videosuna tepki yağmıştı! Hadise'den o iddialar sonrası açıklama

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise'nin Ramazan ayı bağış videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyması tepki çekti. Ünlü şarkıcıya tepki gösterenler, Türkiye'nin yardım alan değil, yardım eden bir ülke olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu. Tepkilerin ardından Hadise, açıklamada yaptı.

TÜRKİYE İLE GAZZE VE SUDAN'I AYNI KEFEYE KOYDU

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 2022'de 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak atanan şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bir bağış videosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hadise'nin videoda kullandığı; "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadeleri tartışma başlattı.