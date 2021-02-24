İnsan yüzlü yavru köpek balığı bulundu! Mutasyon geçirmiş
ENDONEZYA'da yeni doğan bir köpek balığının insan yüzlü olması şoke etti. Dünya mutasyon geçirmiş bu köpek balığı yavrusunu konuşuyor.
ENDONEZYA'daki Rote Ndao adasında ava çıktığı sırada insan yüzlü bir yavru köpek balığına rastlayan balıkçı Abdullah Nuren, mutasyonlu yavru balığın henüz doğumunun gerçekleşmediğini ve annesinin karnından çıktığını söyledi.
Köpek balığının üç yavruya hamile olduğunu ve bu yavrulardan birinin farklı bir özelliği olduğunu ilk başta fark etmediğini söyleyen Nuren, mutasyonlu yavrunun burnunun altında iki büyük gözü olduğunu fark edince şoka uğradığını ifade etti.
Olaya ilişkin konuşan Nuren, "Başlangıçta ağıma yakalanmış bir anne köpekbalığı buldum.
Ertesi gün anne köpek balığının karnını yardım ve midesinden üç yavru çıktı.