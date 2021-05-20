İnsan Papilloma Virüsü (HPV) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

HPV virüsü nedir?

"İnsan papillona Virüs" daha çok hem erkek hem de kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom(condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür. HPV bir kez vucuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlıyan enfeksiyonlara yol açar. HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar gurubuna yer almasına rağmen çok nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabildiği bilinmektedir.