İnsan Papilloma Virüsü (HPV) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri
HPV enfeksiyonu ülkemizdede giderek artan sıklıkla görünmekte. Hem erkekte hemde kadında ciddi ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır. HPV virüsüyle ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
HPV virüsü nedir?
"İnsan papillona Virüs" daha çok hem erkek hem de kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom(condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür. HPV bir kez vucuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlıyan enfeksiyonlara yol açar. HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar gurubuna yer almasına rağmen çok nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabildiği bilinmektedir.
HPV Virüsü nasıl belirti verir?
Kuluçka süresi HPV tipi ne göre değişken olup bulaştıktan sonra 2 ay ile 6 yıl arasında bir bir kuluçka devresini takiben kadında veya erkekte genital bölgede, anüsde, ağıza sayıları ve büyüklükleri değişen siğiller (genital siğil, kondilom lezyonları)oluşturur. Yani bazı kişilerde virüsü aldıktan 2 ay sonra siğil çıkabildiği bazı kişilerde ise bu virüs yıllarca hiç belirti vermeyip örneğin 5 yıl sonra genital siğil olarak ortaya çıkabilmektedir.
Erkekte HPV' nin bulaşma riskini ne arttırır?
HPV'nin bulaşmasını kolaylaştıran sebeplerin başında çok eşlilik gelmektedir.Erken yaşta cinselliğe başlamak, güvenli olmayan cinsel ilşkiye girmek bu tür HPV virüsüna bağlı kanserlerin hazırlayıcı nedenlerinden bir tanesidir.
Erkelerde HPV hangi bölgelerde kansere sebep olabilmekte?
Erkeklerde penis kanserine yol açabilen HPV makat bölgesi civarına yerleştiğinde, makat ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölgesinde kansere rastlanabiliyor. Bunun dışında HPV, özellikle oral seks yoluyla erkeklerde geniz, bademcik, dil, gırtlak kanseri ve bazı durumlarda yemek borusu kanserine de neden olabilmektedir.