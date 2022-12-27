İnsan ömründe bir kez görülebilecek kar fırtınası! Amerika yağmaya başladı görüntü inanılmaz
AMERİKA Birleşik Devletleri kar fırtınası ile tükendi. İnsan hayatında bir kez görülebilecek şiddetteki kar fırtınası ABD'yi dize getirdi. Amerika'yı vuran kar fırtınası dondurucu soğukları da getirdi. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. New York'ta havuzlar dondu, Buffalo kenti buz kente döndü. Ölü sayısı da artıyor. Amerika'dan gelen son görüntüleri inanılmaz.
AMERİKA'da ülkenin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde doğal felaket yaşanıyor. Buffalo buz kente dönüştü. ABD tarihinde eşi görülmemiş kar fırtınası insan hayatında bir kez görülebilecek bir doğal felaket olarak tanımlanıyor. 1 metreyi aşan kar yağışı devam ederken dondurucu soğuklar da kentleri buza çevirdi. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. İşte süper güç Amerika'dan gelen inanılmaz görüntüler:
Amerika eşi benzeri görülmemiş kar fırtınası ile diz çöktü. Kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutları inanılmaz. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.
ABD'liler marketleri yağmaladı : Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı. Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı.
Elektrik yok : ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.
Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı." dedi.