İnsan bedenlerini saklayacak tesis kuruldu! Tam 7 milyon TL veriyorlar...

‘250 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİRLER’

Southern Cryonics Başkanı Peter Tsolakides ise kriyojenik yöntemin kesin bir sonuç vadetmediğini açıkça kabul ediyor. Ona göre hastaların yeniden hayata döndürülebilmesi için önce ölümcül hastalıkların tedavi edilmesi, yaşlanmanın önüne geçilmesi ve ölümün ardından insan bedenini yeniden işlevsel hale getirebilecek teknolojilerin geliştirilmesi gerekiyor.

İHTİMALİ YÜZDE 10

Tsolakides, yaklaşık 250 yıl sonra hastalarının yeniden hayata döndürülme ihtimalini yüzde 10 civarında görüyor. Bu oran oldukça düşük olsa da şirketin yaklaşımına göre mevcut seçeneklerin tamamen ortadan kalkmasından daha umut verici.