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İnsaf dedirten görüntüler! Yolu kapatmak için tarihi eser koymuşlar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İnsaf dedirten görüntüler! Yolu kapatmak için tarihi eser koymuşlar

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, araç geçişinin engellenmesi için deniz kenarındaki yürüyüş yoluna koyulan kayalar arasında tarihi eserin de bulunduğu görüldü. İlçe sakinleri, bir yapıya ait olan tarihi eserin yoldan kaldırılarak, korumaya alınmasını istedi.

İnsaf dedirten görüntüler! Yolu kapatmak için tarihi eser koymuşlar - Sayfa 1

Darıca Belediyesi ekipleri, yaklaşık 6 ay önce, Yalı Mahallesi'nde deniz kıyısındaki yaya yoluna, araç girişinin engellenmesi için bölgedeki taşları koydu.

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İnsaf dedirten görüntüler! Yolu kapatmak için tarihi eser koymuşlar - Sayfa 2

Bir bölümü tel örgülerle kapatılan yolda kullanılan taşın üzerinde, eski döneme ait olduğu anlaşılan yazıları fark edenler, yetkililere bildirdi.

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İnsaf dedirten görüntüler! Yolu kapatmak için tarihi eser koymuşlar - Sayfa 3

Birkaç ay önce arkeologlar, yaptıkları incelemede, bir yapıya ait olduğu belirlenen tarihi eserin bölgeden taşınması gerektiğini belirtti. 

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İnsaf dedirten görüntüler! Yolu kapatmak için tarihi eser koymuşlar - Sayfa 4

İlçe sakinleri de taşın bulunduğu yerden kaldırılarak, korumaya alınması gerektiğini belirtip, yetkililerden duyarlılık beklediklerini söyledi. 

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