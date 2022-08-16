İnşaatta mala vuruyor taş kırıyor Artvin'de karı-kocanın ünleri yayıldı

Ünlerini belediye başkanı da duydu

- Karı, koca Ardanuçlu çok iyi duvar ustası hemşerilerimiz olduğunu duyduk. Bizde ilçemiz adına sevindik, kadınların üretimde istihdamda hayatın her alanında yer alması bizim için sevindirici. Bitince kadınların satış kooperatifi olarak kullanacak olması daha da farklı anlam kazandırıyor” dedi.