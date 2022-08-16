İnşaatta mala vuruyor taş kırıyor Artvin'de karı-kocanın ünleri yayıldı
İnşaatlarda birlikte çalışan karı- kocanın Artvin'de ünleri yayıldı. 10 yıldır eşiyle birlikte taş duvar ustalığı yapan Meryem Atalay ve eşi, kadın kooperatif binasının yapımı için en uygun kişiler olarak görüldü.
Artvin’in Ardanuç Belediyesi kadın üreticilerinin yöresel ürünlerin satışını yapacağı kooperatif binası yapmaya karar verdi. Yapılan araştırmalar sonucunda kooperatif binasını yapımını ilçede ustalıklarıyla ünlü karı koca taş ustasının yapması uygun görüldü.
Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Derim konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kadın üreticilerimiz için kooperatif binamızın yanında satış reyonu yapmak istedik. Bu binayı kadın kooperatifine tahsis ettik...
Ünlerini belediye başkanı da duydu
- Karı, koca Ardanuçlu çok iyi duvar ustası hemşerilerimiz olduğunu duyduk. Bizde ilçemiz adına sevindik, kadınların üretimde istihdamda hayatın her alanında yer alması bizim için sevindirici. Bitince kadınların satış kooperatifi olarak kullanacak olması daha da farklı anlam kazandırıyor” dedi.
"Kırıyorum, taşıyorum, sıva yapıyorum..."
Taş duvar ustası Meryem Atalay ise eşiyle inşaatlarda çalıştığını belirterek "Duvar yapıyoruz. Ona yardım için başladım. Şimdi birlikte taş duvar yapıyoruz. Bazen uzak köylere gidiyoruz duvar yapmak için. Taş kırıyorum, taş taşıyorum, sıva yapıyorum, duvar örüyorum...