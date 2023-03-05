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İnşaat kazısında ortaya çıktı gören gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

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İnşaat kazısında ortaya çıktı gören gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

Bursa'da pazar yeri inşaatında bulunan lahit ekipleri harekete geçirdi. Müzeye götürülen lahitle ilgili inceleme başlatıldı.

İnşaat kazısında ortaya çıktı gören gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı pazar alanında sürdürülen çevre düzenlemesi sırasında kepçeye takılan taşın altından tarihi kalıntılara rastlandı.

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İnşaat kazısında ortaya çıktı gören gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

İnşaatın müteahhidi durumu polise bildirmesi sonucu, bölgeye Müzeler Müdürlüğünden bir ekip tarihi kalıntıyı incelemeye aldı. 

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İnşaat kazısında ortaya çıktı gören gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

Şu ana kadar sadece kemiklerin çıkarıldığı lahidin titizlikle incelemesine devam ediliyor.

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İnşaat kazısında ortaya çıktı gören gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

Elde edilen tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak, Bursa Arkeoloji Müzesi’ne götürüleceği öğrenildi. 

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