İnşaat işçisiydi patron oldu! Manisa'da baba mesleğini hibe alarak kurdu

Abdullah Ecevet, devletin verdiği desteklerden memnun olduğunu dile getirerek, "Hayvancılık baba mesleğim olduğu için merakım da vardı. Böyle bir düşüncem de vardı. Araştırdığımda TKDK'nın desteklerini öğrendim. Kendi kafamda düşündüğüm projeyi iptal ederek, TKDK'nın projesine dahil oldum." dedi.