İnşaat işçisiydi patron oldu! Manisa'da baba mesleğini hibe alarak kurdu
MANİSA'da Abdullah Ecevet (43), inşaat işçisi olarak geçimini sağlarken patron oldu. Devletten 300 bin lira hibe alan Ecevet, 1 milyon 750 bin lira harcamayla tesis kurdu. Ecevet, çiftlikte 50 büyükbaş hayvanının olduğunu söyledi.
Van'dan 15 sene önce geldiği Manisa'nın Saruhanlı ilçesine yerleşen, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Ecevet, uzun yıllar işçi olarak inşaatlarda çalıştı. Kendi işini kurmak isteyen Ecevet, baba mesleği olan hayvancılık üzerine araştırmalar yaptı.
Hibe aldı: Besicilik yapmaya karar veren Ecevet, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa Koordinatörlüğü'ne başvurunca 'Besi Sığırcılığı Projesi' kapsamında yüzde 40 hibe desteği almaya hak kazandı.
Ecevet, 1000 metrekarelik alanda 1 milyon 750 bin lira harcayıp, tesis kurarak, kendi işinin patronu oldu.
Abdullah Ecevet, devletin verdiği desteklerden memnun olduğunu dile getirerek, "Hayvancılık baba mesleğim olduğu için merakım da vardı. Böyle bir düşüncem de vardı. Araştırdığımda TKDK'nın desteklerini öğrendim. Kendi kafamda düşündüğüm projeyi iptal ederek, TKDK'nın projesine dahil oldum." dedi.