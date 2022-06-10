İnönü'nün yalısından ateşlenen silah savcıyı başından vurdu! Tetiğe İnönü'nün yeğeni basmış
İnönü'nün yalısından ateşlenen silah savcıyı vurdu! Tetiğe İnönü'nün yeğeni basmış
İSTANBUL Boğazı'nda Kandilli'de balık tuttuğu sırada Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz başından tüfek saçmalarıyla yaralandı. Başlatılan soruşturma olayın perde arkasını araladı. Silahın, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yalısından ateşlendiği, ateşleyenin ise Sevinç İnönü'nün yeğeni, ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu olduğu tespit edildi.
Üsküdar Kandilli sahilinde 29 Mayıs'ta balık tutan Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, başına saçma isabet edince büyük şok yaşadı. Nereden geldiği bilinmeyen saçmayla yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Savcı Cengiz, hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Yalı sahile adece 6 metre
Sabah'ın haberine göre, savcının balık tuttuğu alanın yan tarafında Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Edip Efendi Yalısı olduğu ve savcının başına isabet eden saçmanın yalıdan ateş edildiği ortaya çıktı. Savcı ile yalı arasında yaklaşık 6 metrelik mesafe olduğu ve yalının camından havalı tüfekle ateş açıldığı, tüfekten çıkan saçmaların ise savcının başının arka tarafına isabet ettiği saptandı.
Ateş eden Sevinç İnönü'nün yeğeni çıktı
Kandilli sahilinin meşhur yalısının selamlık bölümünde Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yaşadığı, haremlik bölümünde ise kardeşi Sevilay Mengenecioğlu'nun ikamet ettiği öğrenildi. İddiaya göre olay günü Sevinç İnönü'nün yalıda bulunmadığı tespit edildi. Yalının önündeki sahilde balık tutan savcının başına isabet eden saçmayı ateşleyenin ise Sevinç İnönü'nün kardeşi Sevilay Mengenecioğlu ve ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu olan Burak Mengenecioğlu'nun ta kendisiydi.