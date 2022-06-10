İnönü'nün yalısından ateşlenen silah savcıyı başından vurdu! Tetiğe İnönü'nün yeğeni basmış

Yalı sahile adece 6 metre

Sabah'ın haberine göre, savcının balık tuttuğu alanın yan tarafında Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Edip Efendi Yalısı olduğu ve savcının başına isabet eden saçmanın yalıdan ateş edildiği ortaya çıktı. Savcı ile yalı arasında yaklaşık 6 metrelik mesafe olduğu ve yalının camından havalı tüfekle ateş açıldığı, tüfekten çıkan saçmaların ise savcının başının arka tarafına isabet ettiği saptandı.