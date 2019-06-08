Inna Antalya'da sahne aldı Türkiye için ikinci evim dedi

Inna Antalya'da sahne aldı Türkiye için ikinci evim dedi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, "İkinci evimde olmaktan mutluyum" dedi.

Inna Antalya'da sahne aldı Türkiye için ikinci evim dedi - Sayfa 1

Daha önce 80'li ve 90'lı yılların ünlü grupları Bony M ve Ace of Base gibi dünyaca ünlü grupların konser verdiği Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de bu kez Rumen ünlü şarkıcı Inna sahneye çıktı.

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Inna Antalya'da sahne aldı Türkiye için ikinci evim dedi - Sayfa 2

Konser öncesi şovlar ve DJ performansıyla eğlenen turistler saat 22.30'da sahneye çıkan Inna ile eğlenceye devam etti. Rumen şarkıcının sahneye çıkmasıyla telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye başlayan turistler şarkılara da eşlik etti.

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Inna Antalya'da sahne aldı Türkiye için ikinci evim dedi - Sayfa 3

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Inna, her konserinde olduğu gibi 'Seni seviyorum', 'Teşekkürler' gibi Türkçe kelimeler de kullandı.

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Inna Antalya'da sahne aldı Türkiye için ikinci evim dedi - Sayfa 4

Rumen şarkıcı ayrıca konser arasında "İkinci evimde olmaktan çok mutluyum" dedi.

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