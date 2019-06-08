Inna Antalya'da sahne aldı Türkiye için ikinci evim dedi

Daha önce 80'li ve 90'lı yılların ünlü grupları Bony M ve Ace of Base gibi dünyaca ünlü grupların konser verdiği Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de bu kez Rumen ünlü şarkıcı Inna sahneye çıktı.