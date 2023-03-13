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İngiltere'ye gelin gitmişti Türkiye'yi terk eden Seren Şirince'den sürpriz karar

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İngiltere'ye gelin gitmişti Türkiye'yi terk eden Seren Şirince'den sürpriz karar

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'ye gelin giden Seren Şirince son aldığı kararla magazin sayfalarında gündeme geldi.

İngiltere'ye gelin gitmişti Türkiye'yi terk eden Seren Şirince'den sürpriz karar

Berk Oktay ile başrolü paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince, 2019 yılında İngiliz Tobias Sutter ile hayatını birleştirmişti.

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İngiltere'ye gelin gitmişti Türkiye'yi terk eden Seren Şirince'den sürpriz karar

Evlenince kariyerini Türkiye'de bırakan Seren Şirince düğünden sonra hemen İngiltere'ye yerleşmişti.

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İngiltere'ye gelin gitmişti Türkiye'yi terk eden Seren Şirince'den sürpriz karar

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Tobias Sutters ile İngiltere’de dünyaevine giren ve ardından Amerika’ya yerleşen Şirince, eğitim merkezlerinde oyunculuk dersi aldı.

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İngiltere'ye gelin gitmişti Türkiye'yi terk eden Seren Şirince'den sürpriz karar

Türkiye'ye dönme kararı aldı

Eğitim aldıktan sonra yeni kararlar alan oyuncu, 3 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüyor.

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