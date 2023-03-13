İngiltere'ye gelin gitmişti Türkiye'yi terk eden Seren Şirince'den sürpriz karar
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Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'ye gelin giden Seren Şirince son aldığı kararla magazin sayfalarında gündeme geldi.
Berk Oktay ile başrolü paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince, 2019 yılında İngiliz Tobias Sutter ile hayatını birleştirmişti.
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Evlenince kariyerini Türkiye'de bırakan Seren Şirince düğünden sonra hemen İngiltere'ye yerleşmişti.
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Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Tobias Sutters ile İngiltere’de dünyaevine giren ve ardından Amerika’ya yerleşen Şirince, eğitim merkezlerinde oyunculuk dersi aldı.
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Türkiye'ye dönme kararı aldı
Eğitim aldıktan sonra yeni kararlar alan oyuncu, 3 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüyor.
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