İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlar kapatıldı Atilla Saral Londra'da mahsur kaldı
Atilla Saral ailesini görmek için İngiltere'ye gitti fakat mutant virüs nedeniyle Londra'da mahsur kaldı.
Atilla Saral, pandemi nedeniyle uzun bir süre eşi İnci Türkay'dan uzak kaldı. Karantina süreçlerini Türkiye'de tek başına geçiren Saral, ailesini görmek için bir fırsat bulup gittiği Londra'da ise bu kez mahsur kaldı.
Mutasyona uğrayan koronavirüs Saral'ın Türkiye'ye dönemesine neden oldu. İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüs ülkeye uçuşların durmasına neden oldu.
"Bu seferki kısıtlamaya Londra'da yakalandım. İşin iyi tarafı bu kez ailemleyim" diyen Saral, ülkedeki son durum hakkında şunları söyledi:
"Marketler yağmalanıyor, kargaşa var haberleri doğru değil. Burada yaşam aynı şekilde devam ediyor. Sadece misafirlik yasak. Biri sizi şikayet ederse polis gelip ceza yazıyor."