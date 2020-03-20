İngiltere'den emekli 65 bin doktor ve hemşireye koronavirüs mektubu

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil önlemler almaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan hastaneler için yeterli medikal malzeme ve solunum yolu cihazı sözü alan NHS, sağlık çalışanı sıkıntısını ortadan kaldırmak için de düğmeye bastı.