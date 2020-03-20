İngiltere'den emekli 65 bin doktor ve hemşireye koronavirüs mektubu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tehdidini hafife almak ve geç önlem almakla suçlanıyor. İngiltere'de koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 bini geçerken, ölü sayısı 144'e yükseldi. İtalya benzeri bir felaketle karşılaşmak istemeyen İngiltere, emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup yazarak göreve çağırdı.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil önlemler almaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan hastaneler için yeterli medikal malzeme ve solunum yolu cihazı sözü alan NHS, sağlık çalışanı sıkıntısını ortadan kaldırmak için de düğmeye bastı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele için emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup gönderilerek, göreve dönmeleri ricasında bulunuldu.
İskoçya da benzer bir adım atıyor. İskoçya'da son 3 yıl içerisinde herhangi bir nedenle görevi bırakan sağlık çalışanlarının tekrar görevlerinin başlarına dönmeleri emredildi.
Boris Johnson: "12 haftada durumu tersine çevirebiliriz"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da halkın verilen tavsiyelere uyması durumunda yeni tip koronavirüste (Kovid-19) durumun 12 haftada tersine çevrilebileceğini söyledi.