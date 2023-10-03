İngiltere'deki cinayette Türk çete izi! Türk DJ'e kan donduran işkence: Cinsel organından...
İNGİLTERE'de geçtiğimiz yıl kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda vahşice öldürülmüş halde bulunan Türk DJ Koray Alpergin'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, korkunç detaylar ortaya çıktı.
Londra'da bir radyo kanalının sahibi olan Koray Alpergin, 2 yıl önce İstanbul'da tanıştığı Gözde Dalbudak ile arkadaş oldu. Dalbudak, geçtiğimiz yıl Eylül ayında, bir haftalığına Londra'ya gelmek istediğini söyledi.
Genç kadın 8 Ekim'de uçakla Alpergin'in yanına gitti. Gözde Dalbudak'ı havalimanında karşılayan Alpergin, 13 Ekim'de akşam yemeği için Berkeley Street'te bulunan evine yarım saat uzaklıktaki dünyaca ünlü Novikov Restoran'a rezervasyon yaptırdı.
Lüks otomobille restorana gelen Alpergin ve Dalbudak, restoranda fotoğraf çekildi. Alpergin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak yer bildirimi yaptı.
Restorandan 22:00 gibi ayrılan ikili evin önüne geldiklerinde yanlarına yaklaşan ve Londra'nın kuzeyinde faaliyet gösteren "Tottenham Boys" adıyla nam salan Türk çetesinin üyeleri olduğu iddia edilen 4 kişi tarafından darp edildi.