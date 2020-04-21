İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.
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Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock ayrıca; Oxford Üniversitesi ve Londra'daki 'Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.
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Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.
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'ChAdOx1' adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.
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