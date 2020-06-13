İngiltere'de polisten eylemcilere orantısız şiddet! Dehşete düşüren görüntüler

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. İngiltere'de köle tüccarlarının ve siyahi insanlara karşı olumsuz konuşan kişilerin heykellerinin şehir meydanlarında bulunmalarından rahatsızlık duyan protestocular geçtiğimiz haftadan bu yana heykelleri hedef alan gösteriler düzenledi.