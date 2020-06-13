İngiltere'de polisten eylemcilere orantısız şiddet! Dehşete düşüren görüntüler
İNGİLTERE'de ırkçılık karşıtı gösterilerde protestocuların hedef olarak aldığı heykellere karşı tepki devam ederken polislerin eylemcilere acımasız bir şekilde saldırdığı anlar objektiflere yansıdı.
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. İngiltere'de köle tüccarlarının ve siyahi insanlara karşı olumsuz konuşan kişilerin heykellerinin şehir meydanlarında bulunmalarından rahatsızlık duyan protestocular geçtiğimiz haftadan bu yana heykelleri hedef alan gösteriler düzenledi.
İngiltere'deki ırkçılık karşıtı protestoların organizatörleri bugün Londra Parlemento meydanınında toplanarak meydanda bulunan Winston Churchill'in heykelin kaldırılmasına yönelik gösterilere başladı. Gösteri organizatörleri heykelin bugün saat 5'e kadar indirilmesine yönelik duyuru yaptı.
Heykeli bugün yapılacak gösterilerde saldırılardan korumak için harekete geçen İngiltere polisi, parlamentonun karşısında bulunan heykelin çevresini metal plakalarla çevreledi.
Aynı zamanda heykellerin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında başbakanlık önündeki şehitler anıtı ve Trafalgar Meydanı'nda bulunan Kral 2. James ve ABD'nin kurucusu George Washington'a ait heykeller de metal plakalarla çevrelenip koruma altına alındı.