İngiltere'de ölen kadın kendi cenaze törenine katılıp konuştu! Fiyatı dudak uçuklattı

Marina Smith MBE Haziran ayında 87 yaşında öldüğünde, yas tutan sevdikleri geriye sadece anılarının kaldığını düşündü. Ancak ölen kadın cenazesinde yapay zeka desteğiyle bir hologram şeklinde geri döndü, sorulara cevap verebildi ve aile sırlarını açığa vurabildi. Tüyler ürperten bu gelişme teknolojinin geldiği noktayı da tüm çıplaklığıyla gösterdi.