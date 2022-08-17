İngiltere'de ölen kadın kendi cenaze törenine katılıp konuştu! Fiyatı dudak uçuklattı
İNGİLTERE’de geçen ay hayatını kaybeden 'Yahudi Soykırımı' eğitimcisi Marina Smith, ölümünden önce kaydedilen sesinin yapay zeka teknolojisi sayesinde kendi cenaze töreninde konuşma yapıyor gibi göründü.
İngiltere’de 29 Temmuz'da Nothingham kentinde hayatını kaybeden Holokost aktivisti Marina Smith'in, oğlunun şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hologram sayesinde, kendi cenaze töreninde aile üyelerinin sorularına yanıt veriyormuş gibi görünmesi sağlandı.
Marina Smith MBE Haziran ayında 87 yaşında öldüğünde, yas tutan sevdikleri geriye sadece anılarının kaldığını düşündü. Ancak ölen kadın cenazesinde yapay zeka desteğiyle bir hologram şeklinde geri döndü, sorulara cevap verebildi ve aile sırlarını açığa vurabildi. Tüyler ürperten bu gelişme teknolojinin geldiği noktayı da tüm çıplaklığıyla gösterdi.
Oğlu Dr. Stephen Smith, geliştirdikleri yeni teknoloji sayesinde annesinin "kendi cenaze töreninde hayatına dair soruları cevaplayabildiğini" söyledi. Los Angeles merkezli yapay zeka şirketi StoryFile’ın kurucu ortağı Dr. Smith, geliştirilen teknolojinin, bir kişi öldükten sonra hologram sayesinde konuşuyormuş gibi görünmesini sağlayabildiğini belirtti. Smith, cenazede annesinin kullandığı sözlerin kendisine ait olduğunu ve yapay zeka tarafından geliştirilmediğini kaydetti.
Sistem nasıl çalışıyor?
Hologramı yapılacak kişinin henüz hayattayken arkadaşlarının ve aile bireylerinin sorabileceği muhtemel soruları yanıtlaması isteniyor ve söz konusu cevaplar kayıt altına alınıyor.