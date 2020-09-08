İngiltere'de genç kadın spor yaparken hayatının şokunu yaşadı
Karantina sürecinde günlük egzersizlerini evinin bahçesinde yapan 25 yaşındaki genç kadın, omurgasına giren bıçak gibi dayanılmaz ağrıyla hayatının şokunu yaşadı.
Her şey bahçesinde spor yaparken başladı. Birden bıçak gibi bir ağrı saplandı, doktoru basit antibiyotikler yazdı, ancak 25 yaşındaki genç kadın bunları kullanınca her şey çok daha kötü oldu.
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Şoke edici hikayesini tüm detaylarıyla anlatan spor eğitmeninin akıllara durgunluk veren hikayesi, tüm dünyada manşetlere taşındı.
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Güney Londra'nın Kennington bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Fran Whitfield, karantina dönemi sırasında sayısız sağlık sorunuyla baş etmeye çalıştı.
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Sonra da beyninde ölümcül bir tümör olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki spor aşığı genç kadın, evinin bahçesinde egzersiz yaparken, aniden omurgasında bıçak gibi bir ağrı hissetti.
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