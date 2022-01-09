İngiltere Kraliyet Ailesi'nin gözde gelininden doğum günü pozları... Kate Middleton kimdir kaç yaşında?
İngiltere Kraliyeti'nin gözde gelini Kate Middleton doğum gününde verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Peki Kate Middleton kaç yaşında?
Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet Ailesi'nin ve İngiltere'nin gözde gelini unvanını koruyor. 40 yaşına giren Kate, doğum gününde Hollywood yıldızları gibi pozlar verdi. Adeta taboladan fırlamış gibi görünen fotoğraflar görenlerde hayranlık uyandırdı. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin sevilen gelini Kate Middleton, 40 yaşına girdi. Cambridge Düşesi doğum gününü moda çekimi tadındaki karelerle kutladı.
İtalyan moda fotoğrafçısı Paolo Roversi'nin çektiği fotoğraflarda Middleton, ünlü tasarımcı Alexander McQueen imzalı tasarımları tercih etti.
Londra'daki Kew Gardens'ta gerçekleşen çekimde Middleton, hiç tanışmadığı kayınvalidesi Prenses Diana'ya da saygı duruşunda bulundu.
Middleton, Prenses Diana ile özdeşleşen inci ve pırlanta küpelerle kamera karşısına geçti. Kensington Sarayı'nın resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda Kate Middleton, Lady Diana'nın Collingwood inci ve pırlanta küpesini tercih etti.