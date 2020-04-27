İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in köpek mezarlığı şok etti! Hem de evinin bahçesinde
Köpek sevgisiyle bilinen İngiltere Kraliçesi Elizabeth seneler içerisinde 30’dan fazla köpeği olan Kraliçe Elizabeth’in evinin bahçesinde bir köpek mezarlığı bulunuyor. Kraliçe, yıllar içinde kaybettiği köpeklerini bu mezarlığa gömdü.
Köpeklere olan sevgisiyle bilinen İngiltere Kraliçesi Elizabeth, bilhassa çoban cinsi olanlara karşı hayranlığıyla biliniyor. Fakat çok az kişi Kraliçe’nin Sandringham’daki mülkünde bir köpek mezarlığı olduğundan haberdarlar.
19
Kraliyet konutunun etrafındaki arsa, ilk olarak 1887 yılında köpeği Noble'ın ölümünden sonra Kraliçe Victoria tarafından mezarlık olarak kullanıldı.
29
Kraliçe Elizabeth, ilk çoban köpeği Susan 1959’da öldüğünde arsayı mezarlığa çevirdi.
39
Kraliçe, o zamandan beri, 1965'te ölen ve mezar taşına "Kraliçe'nin sadık arkadaşı" yazılan Sugar da dahil olmak üzere, kaybettiği köpekleri için bu arsayı kullandı.
49