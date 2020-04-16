İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in her broşunun ayrı bir anlamı var! İşte o broşlar
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth broş tercihlerinde tercihlerinde maddiyattan çok manevi değerlere önem veriyor. Kraliçe, tarihsel önemine ve anlamına göre seçtiği broşlarla objektifler karşısına çıkıyor.
Kraliçe'nin broşlarının anlamları
Dünyanın en etkileyici broş koleksiyonlarından birine sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth'in tercihlerinde maddiyattan çok manevi değerlerin öne çıktığını biliyormuydunuz? Büyük elmaslar, yakutlar, inciler ve daha fazlasıyla dolu koleksiyondaki parçalar ağırlık olarak tarihsel önemine ve anlamına göre objektifler karşısına çıkıyor. İşte harpersbazaar'ın derlediği duygusal değeri ve tarihsel anlamıyla öne çıkan broşlar...
The Prince Albert Brooch
Prens Albert Broş, Kraliçe Victoria'nın saltanatına kadar uzanan bir miras taşıyor. Altın set safir ve elmas parçası, Prens Albert tarafından nikâhlarından önceki gün Victoria'ya verildi.
The Scarab Brooch
Kraliçe, 1996 yılında kocası Prens Philip'ten Scarab Broş'u kişisel bir hediye olarak aldı. Bu nedenle, kendisi ve Philip'in resmi platin yıldönümü portresi için altın, yakut ve elmas parçası giydiğinde özel bir anlam taşıdı.
The Centenary Rose Brooch
2000 yılında annesine 100. doğum günü hediyesi olarak verdi. Öldükten sonra, broş (tüm mücevherleriyle birlikte) Kraliçe'ye miras bırakıldı.