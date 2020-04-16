İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in her broşunun ayrı bir anlamı var! İşte o broşlar

Kraliçe'nin broşlarının anlamları

Dünyanın en etkileyici broş koleksiyonlarından birine sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth'in tercihlerinde maddiyattan çok manevi değerlerin öne çıktığını biliyormuydunuz? Büyük elmaslar, yakutlar, inciler ve daha fazlasıyla dolu koleksiyondaki parçalar ağırlık olarak tarihsel önemine ve anlamına göre objektifler karşısına çıkıyor. İşte harpersbazaar'ın derlediği duygusal değeri ve tarihsel anlamıyla öne çıkan broşlar...