İngiltere Kralı Charles'in hastalığı ne? Sosis parmaklarından endişe yarattı
İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından yerine geçen oğlu Kral 3. Charles'ın sağlığı ile ilgili endişeler ortaya çıktı. Yeni hükümdarın şişmiş parmakları ve kırmızı elleri sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı. Uzmanlar, 73 yaşındaki 3. Charles'ın 'sosis parmakları' ile ilgili ne dedi? Kral 3. Charles'in hastalığı ne? Tedavisi var mı?
İngiltere’de 3. Charles sadece birkaç gündür kral, ama şimdiden parmakları da dahil olmak üzere her türlü konuda yoğun bir incelemeye tabi tutulmaya başladı. Yeni hükümdarın elleriyle ilgili sıra dışı bir detay, internette hareketli bir tartışmaya yol açtı.
Kral 3. Charles’ın şişmiş parmakları ve kırmızı ellerinin fotoğrafları, son günlerde annesi Kraliçe Elizabeth'in yasını tutanlarla el sıkışırken ve kalabalıklara el sallarken endişe kaynağı oldu.
Sosise benzetildi
Sosyal medyada pek çok kişi, 3. Charles’ın parmaklarını sosise benzeterek fotoğraflarını paylaştı.
Diğer taraftan, 73 yaşındaki İngiltere kralı, daha önce kendi parmaklarını “sosis”e benzetmişti. 3. Charles, 2012'de Avustralya'ya gerçekleştirdiği uzun bir uçuştan sonra gazetecilere parmaklarının sosis gibi olduğunu söylemişti.