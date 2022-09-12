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İngiltere Kralı Charles'in hastalığı ne? Sosis parmaklarından endişe yarattı

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İngiltere Kralı Charles'in hastalığı ne? Sosis parmaklarından endişe yarattı

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından yerine geçen oğlu Kral 3. Charles'ın sağlığı ile ilgili endişeler ortaya çıktı. Yeni hükümdarın şişmiş parmakları ve kırmızı elleri sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı. Uzmanlar, 73 yaşındaki 3. Charles'ın 'sosis parmakları' ile ilgili ne dedi? Kral 3. Charles'in hastalığı ne? Tedavisi var mı?

İngiltere Kralı Charles'in hastalığı ne? Sosis parmaklarından endişe yarattı

İngiltere’de 3. Charles sadece birkaç gündür kral, ama şimdiden parmakları da dahil olmak üzere her türlü konuda yoğun bir incelemeye tabi tutulmaya başladı. Yeni hükümdarın elleriyle ilgili sıra dışı bir detay, internette hareketli bir tartışmaya yol açtı.

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İngiltere Kralı Charles'in hastalığı ne? Sosis parmaklarından endişe yarattı

Kral 3. Charles’ın şişmiş parmakları ve kırmızı  ellerinin fotoğrafları, son günlerde annesi Kraliçe Elizabeth'in yasını tutanlarla el sıkışırken ve kalabalıklara el sallarken endişe kaynağı oldu. 

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İngiltere Kralı Charles'in hastalığı ne? Sosis parmaklarından endişe yarattı

Sosise benzetildi

Sosyal medyada pek çok kişi, 3. Charles’ın parmaklarını sosise benzeterek fotoğraflarını paylaştı.

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İngiltere Kralı Charles'in hastalığı ne? Sosis parmaklarından endişe yarattı

Diğer taraftan, 73 yaşındaki İngiltere kralı, daha önce kendi parmaklarını “sosis”e benzetmişti. 3. Charles, 2012'de Avustralya'ya gerçekleştirdiği uzun bir uçuştan sonra gazetecilere parmaklarının sosis gibi olduğunu söylemişti. 

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