İngiltere güzellik kraliçesi Türkiye’nin tanıtım yüzü oluyor

Projenin ana sponsoru olan YDA Dalaman Havalimanı ve organizasyonu düzenleyen İngiltere’deki tur şirketi Eco Travel, bu sayede bölgenin etkin bir tanıtımının yapılabilmesini amaçlıyor. Tanıtım çekimlerinin başlamasından önce YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, İngiltere Güzellik Kraliçesi Alisha Cowie ve Eco Travel Direktörü Ali Keskin Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’a bir ziyaret gerçekleştirdi.